Матч завершен
Кьево
Верона
0:3
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Тельо 18
Бабакар 52
Кьеза 90
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
21 янв. 2017, 20:00 МСК
21.01.2017, 20:00 МСК
суббота
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
73
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
82
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
54
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
90
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
13
Иско
Мариано Иско
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
97
Депаоли
Фабио Депаоли
80
Кийин
Софьян Кийин
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
82
13
Астори
Давиде Астори
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
18'
18'
45
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90'
90'
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
52'
52'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
67
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
23
Саталино
Джакомо Саталино
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
17
Дикс
Кевин Дикс
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
11
Толедо
Эрнан Толедо
24
Хаджи
Янис Хаджи