Эспаньол - Депортиво: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Баптистао 5
Морено 72
Морено 90
4:1

Эспаньол - Депортиво: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Аррибас 22
Боргес 53
Примера, 6 тур

Примера,

Испания
24 сент. 2017, 13:00 МСК
24.09.2017, 13:00 МСК
воскресенье
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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События

Матч окончен 4:1
90'
Желтая карточка
Бруно Гама
ГОЛ! 3:2
Жерар Морено
90'
85'
Замена
Федерико Картабия
Бруно Гама
Желтая карточка
Виктор Санчес
75'
74'
Замена
Эмре Чолак
Борха Валле Балонга
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:2
Жерар Морено
72'
Замена
Папакоули Диоп
Марк Рока
70'
69'
Замена
Гильерме
Флорин Андоне
Замена
Хосе Мануэль Хурадо
Серхио Гарсия
65'
Замена
Пабло Пьятти
Эстебан Гранеро
60'
53'
ГОЛ! 1:2
Селсо Боргес
Конец первого тайма (1:1)
22'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 1:1
Алехандро Аррибас
19'
Желтая карточка
Луизиньо
ГОЛ! 1:0
Лео Баптистао
5'
Начало матча

Прошлые матчи

23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
23.02.2018 23 февр. 2018 пт 23:00
Депортиво
0
Эспаньол
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Эспаньол
4 : 1
Депортиво
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Эспаньол
4
Депортиво
1
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:30
Депортиво
1 : 2
Эспаньол
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:30
Депортиво
1
Эспаньол
2
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 22:45
Эспаньол
1 : 1
Депортиво
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 22:45
Эспаньол
1
Депортиво
1
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 20:15
Эспаньол
1 : 0
Депортиво
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 20:15
Эспаньол
1
Депортиво
0
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 17:00
Депортиво
3 : 0
Эспаньол
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 17:00
Депортиво
3
Эспаньол
0
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
22.03.2015 22 марта 2015 вс 14:00
Депортиво
0
Эспаньол
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:00
Эспаньол
0 : 0
Депортиво
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 19:00
Эспаньол
0
Депортиво
0
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Депортиво
2 : 0
Эспаньол
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Депортиво
2
Эспаньол
0
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 0:00
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
21.12.2012 21 дек. 2012 пт 0:00
Эспаньол
2
Депортиво
0
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Эспаньол
2
Депортиво
0
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
Депортиво
3 : 0
Эспаньол
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 19:00
Депортиво
3
Эспаньол
0
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
Эспаньол
2
Депортиво
0
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 19:00
Депортиво
2 : 3
Эспаньол
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 19:00
Депортиво
2
Эспаньол
3
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Эспаньол
3 : 1
Депортиво
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Эспаньол
3
Депортиво
1
09.11.2008 09 нояб. 2008 вс 19:00
Депортиво
1 : 0
Эспаньол
09.11.2008 09 нояб. 2008 вс 19:00
Депортиво
1
Эспаньол
0
24.02.2008 24 февр. 2008 вс 19:00
Депортиво
2 : 0
Эспаньол
24.02.2008 24 февр. 2008 вс 19:00
Депортиво
2
Эспаньол
0
30.09.2007 30 сент. 2007 вс 18:00
Эспаньол
1 : 0
Депортиво
30.09.2007 30 сент. 2007 вс 18:00
Эспаньол
1
Депортиво
0

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