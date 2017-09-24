Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
|Запасные
|
13
Лопес
Диего Лопес
-
|
24
Санчес
Серхио Санчес
-
|
2
Наварро
Марк Наварро
-
|
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
30
|
21
Рока
Марк Рока
20
|
9
Гарсия
Серхио Гарсия
25
|
17
Перес
Эрнан Перес
-
|Главный тренер
|
Кике Санчес Флорес
|Запасные
|
1
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
|
3
Наварро
Фернандо Наварро
-
|
6
Альбентоса
Рауль Альбентоса
-
|
21
Гама
Бруно Гама
5
|
27
Экспозито
Эдуардо Экспозито
-
|
19
Валле Балонга
Борха Валле Балонга
16
|
10
Андоне
Флорин Андоне
21
|Главный тренер
|
Пепе Мель
События
Матч окончен 4:1
90'
Желтая карточка
ГОЛ! 3:2
90'
85'
Замена
Желтая карточка
75'
74'
Замена
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:2
72'
Замена
70'
69'
Замена
Замена
65'
Замена
60'
53'
ГОЛ! 1:2
Конец первого тайма (1:1)
22'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 1:1
19'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
5'
Начало матча