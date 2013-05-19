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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гама 50
Оливейра 90
2:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
19 мая 2013, 18:00 МСК
19.05.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
65
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
50'
50'
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
76
0
Рики
Рики
80
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Кака
Кака
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
90'
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
72
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Техера
Серхио Техера
59
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
0
Верду
Хоан Верду
85
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Ферран
Монсо Ферран
0
Петров
Мартин Петров
0
Симау
Симау
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес