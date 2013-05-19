Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гама 50
Оливейра 90
2:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
19 мая 2013, 18:00 МСК
19.05.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
65
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
50'
50'
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
76
0
Рики
Рики
80
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Кака
Кака
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
90'
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
72
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Техера
Серхио Техера
59
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
0
Верду
Хоан Верду
85
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Матьони
Фелипе Матьони
0
Ферран
Монсо Ферран
0
Петров
Мартин Петров
0
Симау
Симау
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес