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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
22 марта 2015, 14:00 МСК
22.03.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
24
Фаринья
Луис Фаринья
59
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
76
11
Хуанфран
Хуанфран
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
7
Лукас
Лукас
90
9
Риера
Ориоль Риера
68
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
2
Пабло
Мануэль Пабло
5
Инсуа
Пабло Инсуа
10
Домингес
Хуан Домингес
6
Родригес
Хосе Родригес
17
Саломау
Диого Саломау
18
Точе
Точе
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
15
Морено
Эктор Морено
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
27
Дуарте
Рубен Дуарте
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
71
16
Лопес
Хави Лопес
90
6
Севилья
Сальвадор Севилья
79
17
Лукас
Лукас
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
54
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
19
Колотто
Диего Колотто
2
Матьони
Фелипе Матьони
5
Альварес
Виктор Альварес
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
24
Монтанье
Пако Монтанье
8
Стуани
Кристиан Стуани