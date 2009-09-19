Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Адриан 30
Лассад 78
2:3
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Кальехон 21
Форлин 42
Верду 55
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
19 сент. 2009, 19:00 МСК
19.09.2009, 19:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Жука
Жука
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
58
0
Рики
Рики
59
Запасные
0
Ману
Ману
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Колотто
Диего Колотто
0
Писку
Писку
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
78'
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Миста
Миста
0
Адриан
Адриан
30'
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Форлин
Хуан Форлин
42'
42'
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Верду
Хоан Верду
55'
55'
84
0
Коро
Коро
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
21'
21'
87
0
Саар
Бен Саар
61
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Ронкалья
Факундо Ронкалья
0
Пильюд
Иван Пильюд
0
Лопес
Хулиан Лопес
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Маркес
Фернандо Маркес
0
Сиерколис
Хуан Хосе Сиерколис
0
Алонсо
Иван Алонсо