Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
2:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
24 февр. 2008, 19:00 МСК
24.02.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы