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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Гонсалес 14
Лукас 27
Лукас 47
3:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
27 сент. 2015, 17:00 МСК
27.09.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Хосе Мария Санчес Мартинес
Хосе Мария Санчес Мартинес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
56
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
18
Москера
Педро Москера
62
22
Альберто
Луис Альберто
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
20
Файр
Файкал Файр
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
7
Лукас
Лукас
27'
47'
27', 47'
68
9
Риера
Ориоль Риера
90
Запасные
25
Ману
Ману
15
Лауре
Лауре
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
6
Кани
Кани
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
10
Домингес
Хуан Домингес
17
Картабия
Федерико Картабия
Эспаньол
мин
25
Лопес
Пау Лопес
90
5
Альварес
Виктор Альварес
55
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
14'
14'
90
2
Робер
Робер
90
6
Роко
Энцо Роко
90
27
Дуарте
Рубен Дуарте
90
12
Диоп
Папакоули Диоп
90
4
Санчес
Виктор Санчес
57
27
Асенсио
Марко Асенсио
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
46
23
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
13
Барди
Франческо Барди
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
16
Лопес
Хави Лопес
17
Перес
Эрнан Перес
9
Бурги
Бурги
28
Силла
Мамаду Силла