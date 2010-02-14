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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Верду 39
Кальехон 59
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
14 февр. 2010, 19:00 МСК
14.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
59'
59'
85
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Алонсо
Иван Алонсо
66
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Верду
Хоан Верду
39'
39'
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Форлин
Хуан Форлин
0
Пильюд
Иван Пильюд
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
0
Маркес
Фернандо Маркес
0
Освальдо
Пабло Освальдо
0
Саар
Бен Саар
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Адриан
Адриан
58
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Жука
Жука
77
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Иван Перес
60
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Рики
Рики