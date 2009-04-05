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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Алонсо 13
Де Ла Пенья 40
Руфете 90
3:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лассад 43
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
5 апр. 2009, 18:00 МСК
5.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Луис Медина Канталехо
Луис Медина Канталехо
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Харке
Даниэль Гонсалез Харке
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Нене
Нене
90
0
Де Ла Пенья
Иван Де Ла Пенья
40'
40'
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
86
0
Алонсо
Иван Алонсо
13'
13'
73
0
Кальехон
Хосе Кальехон
79
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Лакрус
Хесус Мария Гомес Лакрус
0
Торрехон
Марк Торрехон
0
Руфете
Франсиско Руфете
90'
0
Роман
Роман
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Коро
Коро
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло Амо
Пабло Амо
69
0
Лауре
Лауре
90
0
Лафита
Анхель Лафита
61
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
43'
43'
74
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Колотто
Диего Колотто
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Рики
Рики