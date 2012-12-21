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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Симау 31
Стуани 88
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
21 дек. 2012, -:- МСК
21.12.2012, -:- МСК
пятница
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Симау
Симау
31'
31'
90
0
Санчес
Виктор Санчес
46
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
77
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
0
Парреньо
Херман Парреньо
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Стуани
Кристиан Стуани
88'
Депортиво
мин
0
Люкс
Герман Люкс
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
71
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Саломау
Диого Саломау
78
0
Рики
Рики
60
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
0
Миранда
Родерик Миранда
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Оливейра
Нельсон Оливейра