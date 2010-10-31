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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Адриан 28
Лопо 76
Колотто 87
3:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
31 окт. 2010, 19:00 МСК
31.10.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Риндароу
Кнут Риндароу
46
0
Лопо
Альберто Лопо
76'
76'
90
0
Колотто
Диего Колотто
87'
87'
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Сауль
Сауль
67
0
Рики
Рики
75
0
Адриан
Адриан
28'
28'
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Рочела
Давид Рочела
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Чика
Хавьер Чика
71
0
Датоло
Хесус Датоло
90
0
Душер
Альдо Душер
90
0
Баэна
Рауль Баэна
48
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
65
Запасные
0
Камени
Идрисс Камени
0
Амат
Жорди Амат
0
Лопес
Хави Лопес
0
Молина
Мануэль Молина
0
Гарсия
Серхио Гарсия
0
Алонсо
Иван Алонсо
0
Васкес
Альваро Васкес