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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
26 окт. 2014, 19:00 МСК
26.10.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
19
Колотто
Диего Колотто
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
7
Алекс
Алекс
62
24
Монтанье
Пако Монтанье
90
17
Лукас
Лукас
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
5
Альварес
Виктор Альварес
23
Арбилья
Анайц Арбилья
32
Байи
Эрик Байи
6
Севилья
Сальвадор Севилья
11
Лансароте Бруно
Мануэль Лансароте Бруно
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
24
Фаринья
Луис Фаринья
90
26
Сидней
Сидней
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
20
Вилк
Цезари Вилк
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
74
11
Хуанфран
Хуанфран
90
7
Лукас
Лукас
18
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
14
Куэнка
Исаак Куэнка
59
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
21
Диаките
Модибо Диаките
15
Лауре
Лауре
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
6
Родригес
Хосе Родригес
9
Поштига
Элдер Поштига
18
Точе
Точе