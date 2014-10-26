Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
26 окт. 2014, 19:00 МСК
26.10.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
19
Колотто
Диего Колотто
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
7
Алекс
Алекс
62
24
Монтанье
Пако Монтанье
90
17
Лукас
Лукас
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
5
Альварес
Виктор Альварес
23
Арбилья
Анайц Арбилья
32
Байи
Эрик Байи
6
Севилья
Сальвадор Севилья
11
Лансароте Бруно
Мануэль Лансароте Бруно
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
24
Фаринья
Луис Фаринья
90
26
Сидней
Сидней
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
20
Вилк
Цезари Вилк
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
74
11
Хуанфран
Хуанфран
90
7
Лукас
Лукас
18
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
14
Куэнка
Исаак Куэнка
59
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
21
Диаките
Модибо Диаките
15
Лауре
Лауре
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
6
Родригес
Хосе Родригес
9
Поштига
Элдер Поштига
18
Точе
Точе