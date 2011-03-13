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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Алонсо 62
Верду 81
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
13 марта 2011, 19:00 МСК
13.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Форлин
Хуан Форлин
60
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
81'
81'
88
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
46
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
0
Васкес
Альваро Васкес
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Чика
Хавьер Чика
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Душер
Альдо Душер
0
Лопес
Эрик Лопес
0
Алонсо
Иван Алонсо
62'
0
Тьеви
Тьеви
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Мичел
Мичел
68
0
Демарец
Ив Демарец
69
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Адриан
Адриан
82
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Рочела
Давид Рочела
0
Жука
Жука
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Санд
Хосе-Густаво Санд