Матч завершен
Эспаньол
Барселона
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
30 сент. 2007, 18:00 МСК
30.09.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы