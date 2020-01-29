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Карлос Санчес
№15
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
6 февр. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 2
Ливерпуль
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
был в запасе
Вест Хэм
0
Ливерпуль
2
был в запасе
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Лестер Сити
4 : 1
Вест Хэм
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
был в запасе
Лестер Сити
4
Вест Хэм
1
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Вест Хэм
4
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
был в запасе
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019
9 дек. 2019
пн
23:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Арсенал
3
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Вест Хэм
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Вест Хэм
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Челси
0
Вест Хэм
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:30
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:30
минуты: 64' - 90'
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
минуты: 64' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Вест Хэм
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бернли
3
Вест Хэм
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Вест Хэм
2 : 0
Манчестер Юнайтед
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 0
Норвич Сити
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 85' - 90'
Вест Хэм
2
Норвич Сити
0
минуты: 85' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Уотфорд
1 : 3
Вест Хэм
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
1
Вест Хэм
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
минуты: 83' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:30
Вест Хэм
0 : 5
Манчестер Сити
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:30
был в запасе
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
5
был в запасе