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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 17
Аллер 25
Нобл 35
Андерсон 66
4:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
1 янв. 2020, 20:30 МСК
1.01.2020, 20:30 МСК
среда
Составы
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Нобл
Марк Нобл
17'
35'
17'
35'
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
66'
66'
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
25'
25'
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
26
Масуаку
Артур Масуаку
23
Диоп
Исса Диоп
15
Санчес
Карлос Санчес
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
Борнмут
мин
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
16
Кук
Льюис Кук
90
21
Рико
Диего Рико
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
19
Станислас
Джуниор Станислас
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
29
Биллинг
Филип Биллинг