Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 31
Кинг 48
Кинг 90
3:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 10
Айю 83
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
11 марта 2017, 18:00 МСК
11.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
-
Гослинг
Дэн Гослинг
90
-
Кинг
Джошуа Кинг
31'
48'
90'
31', 48', 90'
90
-
Афобе
Беник Афобе
90
-
Кук
Стив Кук
90
-
Пью
Марк Пью
90
Вест Хэм
мин
-
Нобл
Марк Нобл
90
-
Айю
Андре Айю
83'
83'
90
-
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
-
Антонио
Майкл Антонио
10'
10'
90