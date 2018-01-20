Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Чичарито 73
1:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Фрейзер 71
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
20 янв. 2018, 18:00 МСК
20.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
22
Бирам
Сэм Бирам
32
Бурк
Рис Бурк
33
Куллен
Джош Куллен
41
Райс
Деклан Райс
17
Чичарито
Чичарито
73'
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
71'
71'
90
16
Кук
Льюис Кук
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
6
Сурман
Эндрю Сурман
19
Станислас
Джуниор Станислас
17
Кинг
Джошуа Кинг
31
Муссе
Ли Муссе