Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Гослинг 29
Аке 57
Уилсон 90
3:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коллинс 7
Арнаутович 82
Арнаутович 89
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
26 дек. 2017, 18:00 МСК
26.12.2017, 18:00 МСК
вторник
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
57'
57'
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
29'
29'
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90'
90'
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
23
Мэхони
Коннор Мэхони
7
Пью
Марк Пью
22
Хиндман
Эмерсон Хиндман
9
Афобе
Беник Афобе
31
Муссе
Ли Муссе
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
7'
7'
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
20
Айю
Андре Айю
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
82'
89'
82', 89'
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
2
Рид
Уинстон Рид
36
Кина
Домингуш Кина
41
Райс
Деклан Райс
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
17
Чичарито
Чичарито
15
Сахо
Диафра Сахо