Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 17
Уилсон 46
2:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ярмоленко 10
Крессуэлл 74
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
28 сент. 2019, 17:00 МСК
28.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
21
Рико
Диего Рико
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
17'
17'
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
46'
46'
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
33
Мепхам
Крис Мепхам
6
Сурман
Эндрю Сурман
16
Кук
Льюис Кук
10
Айб
Джордон Айб
14
Греневельд
Арно Греневельд
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
74'
74'
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
10'
10'
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
19
Уилшир
Джек Уилшир
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
10
Ланзини
Мануэль Ланзини