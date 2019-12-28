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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Форнальс 45
1:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ихеначо 40
Грей 56
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2019, 20:30 МСК
28.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
15
Санчес
Карлос Санчес
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
45'
45'
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
2
Рид
Уинстон Рид
27
Айети
Арлинд Айети
16
Нобл
Марк Нобл
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
30
Антонио
Майкл Антонио
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
24
Менди
Нампалис Менди
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Перес
Айосе Перес
90
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
40'
40'
90
7
Грей
Демарай Грей
56'
56'
90
20
Чодури
Хамза Чодури
90
2
Джастин
Джеймс Джастин
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
3
Чилвел
Бен Чилвел
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
25
Ндиди
Онини Ндиди
15
Барнс
Харви Барнс