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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Мариу 34
Нобл 64
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
5 мая 2018, 17:00 МСК
5.05.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
12
Хамер
Бен Хамер
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
14
Силва
Адриен Силва
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
38
Чодури
Хамза Чодури
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
33
Диабате
Фуссейни Диабате
90
Запасные
17
Якупович
Элдин Якупович
16
Драгович
Александар Драгович
7
Грей
Демарай Грей
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
64'
64'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
Мариу
Жоау Мариу
34'
34'
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
27
Эвра
Патрис Эвра
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
33
Куллен
Джош Куллен
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
12
Хагилл
Джордан Хагилл
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес