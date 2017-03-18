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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 20
Айю 63
2:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 5
Хут 7
Варди 38
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
18 марта 2017, 18:00 МСК
18.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
67
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
2
Рид
Уинстон Рид
18
23
Фонте
Жозе Фонте
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
73
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
20'
20'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
20
Айю
Андре Айю
63'
63'
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
26
Масуаку
Артур Масуаку
7
Фегули
Софиан Фегули
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
6
Хут
Роберт Хут
7'
7'
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
5'
5'
87
20
Оказаки
Синджи Оказаки
76
9
Варди
Джейми Варди
38'
38'
76
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
7
Муса
Ахмед Муса
19
Слимани
Ислам Слимани