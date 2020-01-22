Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Барнс 24
Перейра 45
Перес 81
Перес 88
4:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 50
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
22 янв. 2020, 22:30 МСК
22.01.2020, 22:30 МСК
среда
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
45'
45'
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
24
Менди
Нампалис Менди
34
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
15
Барнс
Харви Барнс
24'
24'
83
9
Варди
Джейми Варди
43
17
Перес
Айосе Перес
88'
81'
88'
81'
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
7
Грей
Демарай Грей
25
Ндиди
Онини Ндиди
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Вест Хэм
мин
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
46
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
50'
50'
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
46
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
2
Рид
Уинстон Рид
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
15
Санчес
Карлос Санчес
18
Форнальс
Пабло Форнальс
30
Антонио
Майкл Антонио