Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Барнс 24
Перейра 45
Перес 81
Перес 88
4:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 50
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
22 янв. 2020, 22:30 МСК
22.01.2020, 22:30 МСК
среда
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
45'
45'
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
24
Менди
Нампалис Менди
34
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
15
Барнс
Харви Барнс
24'
24'
83
9
Варди
Джейми Варди
43
17
Перес
Айосе Перес
88'
81'
88'
81'
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
7
Грей
Демарай Грей
25
Ндиди
Онини Ндиди
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Вест Хэм
мин
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
46
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
50'
50'
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
46
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
2
Рид
Уинстон Рид
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
15
Санчес
Карлос Санчес
18
Форнальс
Пабло Форнальс
30
Антонио
Майкл Антонио