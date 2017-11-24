Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Куяте 45
1:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Олбрайтон 8
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
24 нояб. 2017, 23:00 МСК
24.11.2017, 23:00 МСК
пятница
Составы
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
8
Куяте
Шейку Куяте
45'
45'
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
16
Нобл
Марк Нобл
36
Кина
Домингуш Кина
41
Райс
Деклан Райс
20
Айю
Андре Айю
15
Сахо
Диафра Сахо
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
8'
8'
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
19
Слимани
Ислам Слимани
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо