Вест Хэм - Лестер Сити: 23 августа 2021 смотреть онлайн

Вест Хэм
Лондон
-:-

Вест Хэм - Лестер Сити: 23 августа 2021 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
23 авг. 2021, 22:00 МСК
23.08.2021, 22:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
Вест Хэм
3 : 2
Лестер Сити
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
Вест Хэм
3
Лестер Сити
2
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Лестер Сити
0 : 3
Вест Хэм
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Лестер Сити
0
Вест Хэм
3
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
Лестер Сити
4 : 1
Вест Хэм
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
Лестер Сити
4
Вест Хэм
1
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Вест Хэм
2 : 2
Лестер Сити
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Вест Хэм
2
Лестер Сити
2
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
Лестер Сити
1 : 1
Вест Хэм
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
Лестер Сити
1
Вест Хэм
1
05.05.2018 05 мая 2018 сб 17:00
Лестер Сити
0 : 2
Вест Хэм
05.05.2018 05 мая 2018 сб 17:00
Лестер Сити
0
Вест Хэм
2
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 23:00
Вест Хэм
1 : 1
Лестер Сити
24.11.2017 24 нояб. 2017 пт 23:00
Вест Хэм
1
Лестер Сити
1
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 3
Лестер Сити
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
Вест Хэм
2
Лестер Сити
3
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 0
Вест Хэм
31.12.2016 31 дек. 2016 сб 18:00
Лестер Сити
1
Вест Хэм
0
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Вест Хэм
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 15:30
Лестер Сити
2
Вест Хэм
2
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2
Вест Хэм
1
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 0
Лестер Сити
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
2
Лестер Сити
0

Новости

Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
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23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
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11 мая, 21:57
Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную
#Джесси Лингард
11 апреля, 18:32
Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA
#Джаррод Боуэн
26 марта, 20:09
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
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19 января, 18:15
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«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
15 мая, 21:09
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