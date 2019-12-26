Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Куяте 68
Айю 90
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Снодграсс 57
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2019, 18:00 МСК
26.12.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Кристал Пэлас
мин
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
8
Куяте
Шейку Куяте
68'
68'
88
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
65
9
Айю
Жордан Айю
90'
90'
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
7
Майер
Макс Майер
75
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
35
Вудс
Сэм Вудс
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
23
Камараса
Виктор Камараса
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
Вест Хэм
мин
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
13
Роберто
Роберто
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
57'
57'
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
58
22
Аллер
Себастьян Аллер
85
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
27
Айети
Арлинд Айети
26
Масуаку
Артур Масуаку
23
Диоп
Исса Диоп
15
Санчес
Карлос Санчес
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
10
Ланзини
Мануэль Ланзини