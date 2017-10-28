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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Миливойевич 50
Заха 90
2:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Чичарито 31
Айю 43
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
28 окт. 2017, 17:00 МСК
28.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
50'
50'
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90'
90'
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
4
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
20
Айю
Андре Айю
43'
43'
90
17
Чичарито
Чичарито
31'
31'
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
26
Масуаку
Артур Масуаку
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
41
Райс
Деклан Райс
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
30
Антонио
Майкл Антонио