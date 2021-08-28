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Вест Хэм VS Кристал Пэлас
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Вест Хэм - Кристал Пэлас: 28 августа 2021 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
-:-
Вест Хэм - Кристал Пэлас: 28 августа 2021 смотреть онлайн
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
28 авг. 2021, 17:00 МСК
28.08.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Прошлые матчи
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
1
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
Вест Хэм
1 : 2
Кристал Пэлас
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:30
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
2
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Вест Хэм
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:00
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
1
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 2
Кристал Пэлас
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
3
Кристал Пэлас
2
30.01.2018
30 янв. 2018
вт
22:45
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
30.01.2018
30 янв. 2018
вт
22:45
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
Кристал Пэлас
2 : 2
Вест Хэм
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
2
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Вест Хэм
3
Кристал Пэлас
0
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Вест Хэм
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Кристал Пэлас
0
Вест Хэм
1
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 2
Кристал Пэлас
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
17:00
Вест Хэм
2
Кристал Пэлас
2
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Вест Хэм
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
3
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
15:45
Вест Хэм
1 : 3
Кристал Пэлас
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
15:45
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
3
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Вест Хэм
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
3
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Кристал Пэлас
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
0
Кристал Пэлас
1
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:59
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Хэм
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:59
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
0
Новости
Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную
#Джесси Лингард
11 апреля, 18:32
Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA
#Джаррод Боуэн
26 марта, 20:09
Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время
#Александр Сорлот
28 февраля, 12:56
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
«Ливерпуль» забил семь голов за матч. За этим результатом – бомбардирские рекорды и признание Клоппа
#Ливерпуль
19 декабря 2020, 18:38
Игрок представлялся Джорджем Веа и предлагал себя клубам АПЛ. Дебютировал за «Саутгемптон», но потом его выгнали
#Али Диа
20 ноября 2020, 21:19
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января 2020, 23:02
#
Новости матча
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13
Заа – первый игрок АПЛ, который не встал на колено перед матчем. Считает, что такого протеста недостаточно
1
13 марта, 19:33
1
Нобл анонсировал уход из «Вест Хэма». Он играл в клубе с 2004 года, вылетал с ним из Премьер-лиги и возвращался
09 марта, 19:24
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»
24 января, 21:53
В сезоне АПЛ пока только «Вест Хэм» не бил пенальти
22 января, 11:15
Джек Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он был без клуба три месяца
18 января, 20:49