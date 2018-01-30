Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 43
1:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Бентеке 24
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
30 янв. 2018, 22:45 МСК
30.01.2018, 22:45 МСК
вторник
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
43'
43'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
17
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
4
Фонте
Жозе Фонте
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
33
Куллен
Джош Куллен
36
Кина
Домингуш Кина
23
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
26
Сако
Бакари Сако
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
24'
24'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
12
Сахо
Мамаду Сахо
2
Уорд
Джоэл Уорд
23
Суаре
Папе Суаре
7
Кабай
Йоан Кабай
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд