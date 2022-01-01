Кристал Пэлас - Вест Хэм: 01 января 2022 смотреть онлайн

Кристал Пэлас
Лондон
-:-

Кристал Пэлас - Вест Хэм: 01 января 2022 смотреть онлайн

Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2022, 18:00 МСК
1.01.2022, 18:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
27
Митчелл
Тайрик Митчелл
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
2
Уорд
Джоэл Уорд
11
Заха
Вилфрид Заха
8
Куяте
Шейку Куяте
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
9
Айю
Жордан Айю
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
-
34
Келли
Мартин Келли
-
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
-
17
Клайн
Натаниэл Клайн
-
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
-
14
Матета
Жан-Филипп Матета
-
39
Jesuran Rak-Sakyi
Jesuran Rak-Sakyi
-
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес

Прошлые матчи

26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
Вест Хэм
1 : 2
Кристал Пэлас
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
2
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Вест Хэм
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:00
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
1
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 2
Кристал Пэлас
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 18:00
Вест Хэм
3
Кристал Пэлас
2
30.01.2018 30 янв. 2018 вт 22:45
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
30.01.2018 30 янв. 2018 вт 22:45
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 17:00
Кристал Пэлас
2 : 2
Вест Хэм
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 17:00
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
2
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
Вест Хэм
3
Кристал Пэлас
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Вест Хэм
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
0
Вест Хэм
1
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Вест Хэм
2 : 2
Кристал Пэлас
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Вест Хэм
2
Кристал Пэлас
2
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Вест Хэм
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
3
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 15:45
Вест Хэм
1 : 3
Кристал Пэлас
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 15:45
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
3
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Вест Хэм
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
3
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Кристал Пэлас
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 17:00
Вест Хэм
0
Кристал Пэлас
1
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:59
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Хэм
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:59
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
0

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