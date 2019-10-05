Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Аллер 54
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
ван Анхолт 63
Айю 87
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
5 окт. 2019, 19:30 МСК
5.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
13
Роберто
Роберто
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
54'
54'
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
19
Уилшир
Джек Уилшир
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
18
Форнальс
Пабло Форнальс
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
63'
63'
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
9
Айю
Жордан Айю
87'
87'
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
6
Данн
Скотт Данн
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
23
Камараса
Виктор Камараса
17
Бентеке
Кристиан Бентеке