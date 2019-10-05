Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Аллер 54
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
ван Анхолт 63
Айю 87
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
5 окт. 2019, 19:30 МСК
5.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
13
Роберто
Роберто
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
54'
54'
90
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
19
Уилшир
Джек Уилшир
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
18
Форнальс
Пабло Форнальс
Кристал Пэлас
мин
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
63'
63'
90
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
9
Айю
Жордан Айю
87'
87'
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
6
Данн
Скотт Данн
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
7
Майер
Макс Майер
23
Камараса
Виктор Камараса
17
Бентеке
Кристиан Бентеке