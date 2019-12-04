Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Дендокер 23
Кутроне 86
2:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
4 дек. 2019, 22:30 МСК
4.12.2019, 22:30 МСК
среда
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
23'
23'
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
29
Винагре
Рубен Винагре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
86'
7
Нету
Педру Нету
Вест Хэм
мин
16
Нобл
Марк Нобл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
25
Мартин
Давид Мартин
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
26
Масуаку
Артур Масуаку
15
Санчес
Карлос Санчес
37
Холланд
Натан Холланд
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко