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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 22
Апсон 69
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
15 авг. 2009, 17:00 МСК
15.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
67
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Фоли
Кевин Фоли
75
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
81
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
90
0
Кеох
Эндрю Кеох
90
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Стирмен
Ричард Стирмен
0
Джонс
Дэвид Джонс
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Воукс
Сэм Воукс
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
65
0
Апсон
Мэттью Апсон
69'
69'
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Дайер
Кирон Дайер
73
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Хименес
Луис Хименес
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
0
Нобл
Марк Нобл
22'
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Пейн
Джош Пейн
0
Хайнс
Завон Хайнс