Вест Хэм - Вулверхэмптон: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
1:0

Вест Хэм - Вулверхэмптон: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
9 янв. 2016, 18:00 МСК
9.01.2016, 18:00 МСК
суббота
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События
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Предварительный состав

Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
23
Диоп
Исса Диоп
41
Райс
Деклан Райс
52
Нгакия
Жереми Нгакия
16
Нобл
Марк Нобл
30
Антонио
Майкл Антонио
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
18
Форнальс
Пабло Форнальс
28
Соучек
Томаш Соучек
17
Боуэн
Харрод Боуэн
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
19
Уилшир
Джек Уилшир
-
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
-
53
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
27
Айети
Албиан Айети
-
32
Силва
Ксанде Силва
-
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
19
Кастро
Хонни Кастро
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
27
Сайсс
Ромен Сайсс
18
Жота
Диогу Жота
9
Хименес
Рауль Хименес
37
Траоре
Адама Траоре
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
29
Винагре
Рубен Винагре
-
49
Килман
Макс Килман
-
59
Буур
Оскар Буур
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
6
Жордау
Бруну Жордау
-
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
-
7
Нету
Педру Нету
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

27.09.2020 27 сент. 2020 вс 21:00
Вест Хэм
4 : 0
Вулверхэмптон
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 21:00
Вест Хэм
4
Вулверхэмптон
0
20.06.2020 20 июня 2020 сб 19:30
Вест Хэм
0 : 2
Вулверхэмптон
20.06.2020 20 июня 2020 сб 19:30
Вест Хэм
0
Вулверхэмптон
2
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Вест Хэм
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
0
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
Вулверхэмптон
3 : 0
Вест Хэм
29.01.2019 29 янв. 2019 вт 22:45
Вулверхэмптон
3
Вест Хэм
0
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Вулверхэмптон
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 17:00
Вест Хэм
0
Вулверхэмптон
1
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Вулверхэмптон
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 18:00
Вест Хэм
1
Вулверхэмптон
0
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 0
Вулверхэмптон
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 18:00
Вест Хэм
2
Вулверхэмптон
0
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Вест Хэм
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
Вулверхэмптон
1
Вест Хэм
1
23.03.2010 23 марта 2010 вт 23:00
Вест Хэм
1 : 3
Вулверхэмптон
23.03.2010 23 марта 2010 вт 23:00
Вест Хэм
1
Вулверхэмптон
3
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Вест Хэм
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
Вулверхэмптон
0
Вест Хэм
2

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