Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Федор Чалов
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Нидерланды
Белоруссия
США
Англия
Косово
Испания
Франция
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Манчестер Сити
Бавария
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Англии
Вест Хэм VS Вулверхэмптон
Поделиться:
Вест Хэм - Вулверхэмптон: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
1:0
Вест Хэм - Вулверхэмптон: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
9 янв. 2016, 18:00 МСК
9.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
23
Диоп
Исса Диоп
41
Райс
Деклан Райс
52
Нгакия
Жереми Нгакия
16
Нобл
Марк Нобл
30
Антонио
Майкл Антонио
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
18
Форнальс
Пабло Форнальс
28
Соучек
Томаш Соучек
17
Боуэн
Харрод Боуэн
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
19
Уилшир
Джек Уилшир
-
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
-
53
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
27
Айети
Албиан Айети
-
32
Силва
Ксанде Силва
-
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
15
Боли
Вилли Боли
16
Коди
Конор Коди
19
Кастро
Хонни Кастро
28
Моутинью
Жоао Моутинью
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
27
Сайсс
Ромен Сайсс
18
Жота
Диогу Жота
9
Хименес
Рауль Хименес
37
Траоре
Адама Траоре
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
29
Винагре
Рубен Винагре
-
49
Килман
Макс Килман
-
59
Буур
Оскар Буур
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
-
6
Жордау
Бруну Жордау
-
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
-
7
Нету
Педру Нету
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
21:00
Вест Хэм
4 : 0
Вулверхэмптон
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
21:00
Вест Хэм
4
Вулверхэмптон
0
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:30
Вест Хэм
0 : 2
Вулверхэмптон
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:30
Вест Хэм
0
Вулверхэмптон
2
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Вест Хэм
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
0
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
22:45
Вулверхэмптон
3 : 0
Вест Хэм
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
22:45
Вулверхэмптон
3
Вест Хэм
0
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Вулверхэмптон
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
17:00
Вест Хэм
0
Вулверхэмптон
1
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Вулверхэмптон
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
18:00
Вест Хэм
1
Вулверхэмптон
0
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Вулверхэмптон
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
Вест Хэм
2
Вулверхэмптон
0
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Вест Хэм
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Вулверхэмптон
1
Вест Хэм
1
23.03.2010
23 марта 2010
вт
23:00
Вест Хэм
1 : 3
Вулверхэмптон
23.03.2010
23 марта 2010
вт
23:00
Вест Хэм
1
Вулверхэмптон
3
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Вест Хэм
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
Вулверхэмптон
0
Вест Хэм
2
Новости
Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
1
#Рубен Невеш
06 марта, 12:51
1
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
#Рауль Хименес
30 ноября 2020, 13:40
«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?
#Диогу Жота
19 сентября 2020, 23:30
#
Новости матча
Нобл анонсировал уход из «Вест Хэма». Он играл в клубе с 2004 года, вылетал с ним из Премьер-лиги и возвращался
09 марта, 19:24
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»
24 января, 21:53
В сезоне АПЛ пока только «Вест Хэм» не бил пенальти
22 января, 11:15
Джек Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он был без клуба три месяца
18 января, 20:49
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
08 января, 12:14
«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса
26 декабря 2020, 16:33
В «Вулверхэмптоне» третий раз за год обновлен клубный рекорд по самому молодому автору гола в АПЛ
21 декабря 2020, 22:46