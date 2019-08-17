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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Троссард 65
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Чичарито 61
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
17 авг. 2019, 17:00 МСК
17.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
67
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
74
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
65'
65'
85
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
18
Моуй
Аарон Моуй
30
Бернардо
Бернардо
9
Локадия
Юрген Локадия
10
Андоне
Флорин Андоне
7
Мопе
Нил Мопе
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
19
Уилшир
Джек Уилшир
46
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
9
Чичарито
Чичарито
61'
61'
83
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
77
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
15
Санчес
Карлос Санчес
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
30
Антонио
Майкл Антонио