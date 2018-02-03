Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мюррэй 8
Искьердо 59
Гросс 75
3:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Чичарито 30
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
3 февр. 2018, 18:00 МСК
3.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
75'
75'
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
8'
8'
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
59'
59'
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
20
Мач
Солли Мач
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
17
Чичарито
Чичарито
30'
30'
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
2
Рид
Уинстон Рид
4
Фонте
Жозе Фонте
33
Куллен
Джош Куллен
23
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
30
Антонио
Майкл Антонио
12
Хагилл
Джордан Хагилл