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Брайтон & Хов VS Вест Хэм
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Брайтон & Хов - Вест Хэм: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-
Брайтон & Хов - Вест Хэм: 22 мая 2022 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
22 мая 2022, 18:00 МСК
22.05.2022, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Прошлые матчи
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021
15 мая 2021
сб
22:00
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
02.01.2019
02 янв. 2019
ср
22:45
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
05.10.2018
05 окт. 2018
пт
22:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Вест Хэм
05.10.2018
05 окт. 2018
пт
22:00
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
0
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:00
Брайтон & Хов
3 : 1
Вест Хэм
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:00
Брайтон & Хов
3
Вест Хэм
1
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
22:00
Вест Хэм
0 : 3
Брайтон & Хов
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
22:00
Вест Хэм
0
Брайтон & Хов
3
Новости
Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией
#Роберт Санчес
24 мая, 18:08
Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную
#Джесси Лингард
11 апреля, 18:32
Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA
#Джаррод Боуэн
26 марта, 20:09
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
«Вест Хэм» потратил 250 млн евро на 49 форвардов. 21 из них не забил ни одного гола 🤔
#Вест Хэм
19 января, 18:15
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
#Марк Райт
10 января, 20:44
Игрок представлялся Джорджем Веа и предлагал себя клубам АПЛ. Дебютировал за «Саутгемптон», но потом его выгнали
#Али Диа
20 ноября 2020, 21:19
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января 2020, 23:02
#
Новости матча
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13
«Брайтон» на два года запретил болельщику посещать стадион из-за оскорбительного поста в соцсетях
09 марта, 21:21
Нобл анонсировал уход из «Вест Хэма». Он играл в клубе с 2004 года, вылетал с ним из Премьер-лиги и возвращался
09 марта, 19:24
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Ливерпуль» уступил «Брайтону» дома. Он выиграл всего два матча из последних восьми в АПЛ
04 февраля, 01:04
Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»
01 февраля, 10:28
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед»
24 января, 21:53