Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:3
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мюррэй 10
Искьердо 45
Мюррэй 75
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
20 окт. 2017, 22:00 МСК
20.10.2017, 22:00 МСК
пятница
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
4
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
8
Куяте
Шейку Куяте
46
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
74
17
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
21
Огбонна
Анжело Огбонна
22
Бирам
Сэм Бирам
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
16
Нобл
Марк Нобл
20
Айю
Андре Айю
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
2
Бруно
Бруно
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
76
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
84
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
10'
75'
10'
75'
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
45'
45'
70
Запасные
26
Крул
Тим Крул
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
18
Голдсон
Коннор Голдсон
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
49
Моламби
Джейсон Моламби
37
Браун
Исайя Браун