Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Диоп 30
Снодграсс 45
Снодграсс 57
3:3
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Огбонна 47
Гросс 75
Мюррэй 79
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
1 февр. 2020, 18:00 МСК
1.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
47'
47'
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
23
Диоп
Исса Диоп
30'
30'
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
45'
57'
45', 57'
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
28
Соучек
Томаш Соучек
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
26
Масуаку
Артур Масуаку
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
18
Форнальс
Пабло Форнальс
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
75'
75'
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
30
Бернардо
Бернардо
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
79'
79'
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
46
Альсате
Стивен Альсате
7
Мопе
Нил Мопе
44
Коннолли
Аарон Коннолли