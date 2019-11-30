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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
0:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Крессуэлл 48
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
30 нояб. 2019, 18:00 МСК
30.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
11
Педро
Педро
63
18
Жиру
Оливье Жиру
71
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
63
1
Кепа
Кепа
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
10
Виллиан
Виллиан
7
Канте
Н'Голо Канте
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Вест Хэм
мин
16
Нобл
Марк Нобл
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
30
Антонио
Майкл Антонио
76
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
71
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
48'
48'
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
25
Мартин
Давид Мартин
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
83
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27
Айети
Арлинд Айети
26
Масуаку
Артур Масуаку
15
Санчес
Карлос Санчес
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
22
Аллер
Себастьян Аллер