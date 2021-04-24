Вест Хэм - Челси: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Вест Хэм
Лондон
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Вест Хэм - Челси: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
24 апр. 2021, 17:00 МСК
24.04.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
15
Доусон
Крейг Доусон
23
Диоп
Исса Диоп
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
28
Соучек
Томаш Соучек
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
-
34
Тротт
Натан Тротт
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
14
Алвес
Фредерик Алвес
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-

Прошлые матчи

21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
Челси
3
Вест Хэм
0
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:15
Вест Хэм
3 : 2
Челси
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:15
Вест Хэм
3
Челси
2
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Челси
0 : 1
Вест Хэм
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Челси
0
Вест Хэм
1
08.04.2019 08 апр. 2019 пн 22:00
Челси
2 : 0
Вест Хэм
08.04.2019 08 апр. 2019 пн 22:00
Челси
2
Вест Хэм
0
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 15:30
Вест Хэм
0 : 0
Челси
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 15:30
Вест Хэм
0
Челси
0
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 18:30
Челси
1 : 1
Вест Хэм
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 18:30
Челси
1
Вест Хэм
1
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 15:30
Вест Хэм
1 : 0
Челси
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 15:30
Вест Хэм
1
Челси
0
06.03.2017 06 марта 2017 пн 23:00
Вест Хэм
1 : 2
Челси
06.03.2017 06 марта 2017 пн 23:00
Вест Хэм
1
Челси
2
15.08.2016 15 авг. 2016 пн 22:00
Челси
2 : 1
Вест Хэм
15.08.2016 15 авг. 2016 пн 22:00
Челси
2
Вест Хэм
1
19.03.2016 19 марта 2016 сб 18:00
Челси
2 : 2
Вест Хэм
19.03.2016 19 марта 2016 сб 18:00
Челси
2
Вест Хэм
2
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
2 : 1
Челси
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
2
Челси
1
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
Вест Хэм
0 : 1
Челси
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
Вест Хэм
0
Челси
1
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 15:45
Челси
2 : 0
Вест Хэм
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 15:45
Челси
2
Вест Хэм
0
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Челси
0 : 0
Вест Хэм
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Челси
0
Вест Хэм
0
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 3
Челси
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 20:30
Вест Хэм
0
Челси
3
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
Челси
2 : 0
Вест Хэм
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
Челси
2
Вест Хэм
0
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 15:45
Вест Хэм
3 : 1
Челси
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 15:45
Вест Хэм
3
Челси
1
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 19:30
Челси
3 : 0
Вест Хэм
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 19:30
Челси
3
Вест Хэм
0
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 3
Челси
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1
Челси
3
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
Челси
4 : 1
Вест Хэм
13.03.2010 13 марта 2010 сб 18:00
Челси
4
Вест Хэм
1

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