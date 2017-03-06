Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 90
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 25
Коста 50
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
6 марта 2017, 23:00 МСК
6.03.2017, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Вест Хэм
мин
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
2
Рид
Уинстон Рид
64
23
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90'
90'
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
16
Нобл
Марк Нобл
77
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
7
Фегули
Софиан Фегули
64
Запасные
13
Адриан
Адриан
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
22
Бирам
Сэм Бирам
26
Масуаку
Артур Масуаку
20
Айю
Андре Айю
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
28
Кальери
Хонатан Кальери
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
10
Азар
Эден Азар
25'
25'
75
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
76
19
Коста
Диего Коста
50'
50'
90
11
Педро
Педро
65
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
26
Терри
Джон Терри
5
Зума
Курт Зума
22
Виллиан
Виллиан
21
Матич
Неманья Матич
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
23
Батшуайи
Миши Батшуайи