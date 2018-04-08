Матч завершен
Челси
Лондон
Аспиликуэта 36
1:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Чичарито 73
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
8 апр. 2018, 18:30 МСК
8.04.2018, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
36'
36'
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
90
10
Азар
Эден Азар
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
33
Эмерсон
Эмерсон
11
Педро
Педро
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
18
Жиру
Оливье Жиру
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
27
Эвра
Патрис Эвра
33
Куллен
Джош Куллен
17
Чичарито
Чичарито
73'
12
Хагилл
Джордан Хагилл