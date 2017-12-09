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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Арнаутович 6
1:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
9 дек. 2017, 15:30 МСК
9.12.2017, 15:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
6'
6'
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
41
Райс
Деклан Райс
20
Айю
Андре Айю
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
17
Чичарито
Чичарито
15
Сахо
Диафра Сахо
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
44
Ампаду
Итан Ампаду
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
15
Мозес
Виктор Мозес
23
Батшуайи
Миши Батшуайи