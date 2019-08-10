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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:5
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 25
Стерлинг 51
Стерлинг 75
Агуэро 86
Стерлинг 90
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
10 авг. 2019, 14:30 МСК
10.08.2019, 14:30 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
19
Уилшир
Джек Уилшир
56
30
Антонио
Майкл Антонио
46
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
66
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
22
Аллер
Себастьян Аллер
90
41
Райс
Деклан Райс
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Санчес
Карлос Санчес
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
18
Форнальс
Пабло Форнальс
9
Чичарито
Чичарито
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
80
2
Уокер
Кайл Уокер
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
79
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
51'
75'
90'
51', 75', 90'
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
26
Марез
Рияд Марез
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
16
Родри
Родри
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
25'
25'
69
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
30
Отаменди
Николас Отаменди
27
Канселу
Жоау Канселу
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
10
Агуэро
Серхио Агуэро
86'