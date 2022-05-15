Вест Хэм - Манчестер Сити: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Вест Хэм
Лондон
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Вест Хэм - Манчестер Сити: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2022, 17:00 МСК
15.05.2022, 17:00 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:30
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Сити
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:30
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
1
19.02.2020 19 февр. 2020 ср 22:30
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
19.02.2020 19 февр. 2020 ср 22:30
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 14:30
Вест Хэм
0 : 5
Манчестер Сити
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 14:30
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
5
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Манчестер Сити
1 : 0
Вест Хэм
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Манчестер Сити
1
Вест Хэм
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 4
Манчестер Сити
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:00
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
4
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:15
Вест Хэм
1 : 4
Манчестер Сити
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:15
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
4
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 22:45
Вест Хэм
0 : 4
Манчестер Сити
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 22:45
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
4
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 22:55
Вест Хэм
0 : 5
Манчестер Сити
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 22:55
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
5
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Хэм
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Манчестер Сити
3
Вест Хэм
1
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:30
Вест Хэм
2 : 2
Манчестер Сити
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:30
Вест Хэм
2
Манчестер Сити
2
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:30
Манчестер Сити
1 : 2
Вест Хэм
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:30
Манчестер Сити
1
Вест Хэм
2
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 15:30
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 15:30
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 14:45
Вест Хэм
2 : 1
Манчестер Сити
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 14:45
Вест Хэм
2
Манчестер Сити
1
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Сити
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 19:30
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
3
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 14:45
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 14:45
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 0
Манчестер Сити
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 20:30
Вест Хэм
0
Манчестер Сити
0
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:10
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:10
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1

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