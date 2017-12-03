Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Отаменди 57
Сильва 83
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Огбонна 44
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
3 дек. 2017, 19:00 МСК
3.12.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
15
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
57'
57'
90
3
Данило
Данило
90
21
Сильва
Давид Сильва
83'
83'
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
19
Сане
Лерой Сане
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
4
Компани
Венсан Компани
25
Фернандиньо
Фернандиньо
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
33
Жезус
Габриэль Жезус
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
44'
44'
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
41
Райс
Деклан Райс
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
36
Кина
Домингуш Кина
20
Айю
Андре Айю
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
15
Сахо
Диафра Сахо