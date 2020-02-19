Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Родри 30
Де Брюйне 62
2:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
19 февр. 2020, 22:30 МСК
19.02.2020, 22:30 МСК
среда
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
65
2
Уокер
Кайл Уокер
90
21
Сильва
Давид Сильва
85
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
62'
62'
79
20
Силва
Бернарду Силва
90
16
Родри
Родри
30'
30'
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
5
Стоунс
Джон Стоунс
27
Канселу
Жоау Канселу
25
Фернандиньо
Фернандиньо
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
47
Фоден
Фил Фоден
26
Марез
Рияд Марез
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
60
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
80
30
Антонио
Майкл Антонио
90
28
Соучек
Томаш Соучек
90
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
22
Аллер
Себастьян Аллер
17
Боуэн
Харрод Боуэн