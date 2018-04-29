Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Крессуэлл 42
1:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сане 13
Сабалета 27
Жезус 53
Фернандиньо 64
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
29 апр. 2018, 16:15 МСК
29.04.2018, 16:15 МСК
воскресенье
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
27'
27'
90
27
Эвра
Патрис Эвра
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
42'
42'
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
26
Масуаку
Артур Масуаку
18
Мариу
Жоау Мариу
33
Куллен
Джош Куллен
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
17
Чичарито
Чичарито
12
Хагилл
Джордан Хагилл
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
64'
64'
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
19
Сане
Лерой Сане
13'
13'
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
53'
53'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
3
Данило
Данило
22
Менди
Бенжамин Менди
42
Туре
Яя Туре
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден
43
Нмеча
Лукас Нмеча